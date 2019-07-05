Общество , 07:04
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При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер
При крушении вертолета в районе Багамских островов погибли семь человек, передает Bahamas Press.
Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета.
По данным портала, одним из погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис. The Register-Herald уточняет, что вместе с Клайном погибла его дочь.
По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в $1,8 млрд.