Рябков обвинил США в распространении дезинформации о ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США распространяет дезинформацию по теме договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на его выступление в Госдуме.

«США не гнушаются грубым извращением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно откровенную дезинформацию. В частности, Вашингтон утверждает, что РФ начала выдвигать собственные претензии лишь в ответ на американские обвинения в отношении ракеты 9М729. В реальности же история наших озабоченностей насчитывает уже два десятка лет», — сказал Рябков, передает агентство.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора РСМД, который запрещает России и Америке иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 тыс. км и предусматривает их ликвидацию.

В начале января США в одностороннем порядке вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении. Америка предоставила разведывательные данные, из которых следует, что российская ракета 9М729 испытывалась со стационарной установки на запрещенную ДРСМД дальность. Минобороны России эти данные опровергло и заявило, что дальность полета ракеты составила 480 км.