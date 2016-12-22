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Кортеж Терезы Мэй и главы правительства Бельгии попал в ДТП
Общество, 17:18
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Кортеж Терезы Мэй и главы правительства Бельгии попал в ДТП

В Бельгии попал в ДТП совместный кортеж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы правительства Бельгии Шарля Мишеля, пишет De Standaard со ссылкой на пресс-секретаря Мишеля.

Мэй и Мишель не получили травм. Пресс-секретарь главы правительства Бельгии назвал произошедшее несчастным случаем.

Как сообщает газета, один из мотоциклистов, сопровождавших премьер-министров, врезался в своего коллегу. После этого кортеж остановили. В результате инцидента пострадали два сотрудника полиции.

По данным Derniere heure, мотоциклисты не успели среагировать на автомобиль, который ехал перед ними и внезапно затормозил. Состояние пострадавших не вызывает беспокойства, уточняет газета.

В октябре автомобиль из кортежа польского президента Анджея Дуды сбил девятилетнего мальчика в Освенциме. Ребенка отправили в больницу, он отделался ссадинами и синяками. Позже президент Польши посетил мальчика и подарил ему плюшевого медведя.

Теги: Тереза Мэй , ДТП
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