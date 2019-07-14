В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. «Пострадавших в результате [происшествия] нет», — сообщили в аэропорту.

В «Саратовских авиалиниях» агентству ТАСС подтвердили инцидент, отметив, что самолет принадлежит компании. «Самолет выкатился за пределы ВПП в воскресенье», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент произошел приблизительно в 16:40 мск.

«На борту воздушного судна находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа», — уточнили в управлении.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.