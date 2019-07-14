В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,66 62,62 EUR Нал. 71,73 70,64 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 397,00 -926,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
В Дагестане из-за обильных дождей обрушился мост Общество, 18:48 Эрдоган назвал соглашение по С-400 важнейшим в истории Турции Политика, 18:43 Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции Общество, 18:25 В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП Общество, 18:22 Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров Бизнес, 18:08 Какие специальные гаджеты нужны для ухода за зубами РБК и Philips, 18:07 В навигационной системе Galileo произошел сбой Общество, 18:05 Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1» Спорт, 18:05 Мощи святых Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя Общество, 17:53 Экипаж «КАМАЗа» вышел в лидеры на ралли «Шелковый путь» Спорт, 17:35 За пять лет число получивших гражданство Украины сократилось вдвое Общество, 17:24 СМИ сообщили о переходе бывшего вратаря «Спартака» в «Сочи» Спорт, 17:09 «Желтые жилеты» освистали Макрона на параде по случаю Дня взятия Бастилии Общество, 17:06 Мэр Тбилиси заявил о «неверных фактах» в словах Путина об истории Грузии Политика, 17:01
Общество ,  
0 
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. «Пострадавших в результате [происшествия] нет», — сообщили в аэропорту.

В «Саратовских авиалиниях» агентству ТАСС подтвердили инцидент, отметив, что самолет принадлежит компании. «Самолет выкатился за пределы ВПП в воскресенье», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент произошел приблизительно в 16:40 мск.

«На борту воздушного судна находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа», — уточнили в управлении.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Теги: новости РБК, «Саратовские авиалинии», Саратов, ВПП, Самолет
Материалы по теме
Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Общество
В Краснодаре самолет при посадке задел хвостом взлетно-посадочную полосу
Общество
На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter