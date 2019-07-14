Президент Турции пообещал понизить ставку рефинансирования из-за инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью главным редакторам крупнейших СМИ страны заявил, что намерен серьезно снизить ставку рефинансирования, сообщает издание Haber Turk. По его словам, это необходимо сделать, чтобы добиться снижения инфляции к концу года до уровня меньше 10%. Сейчас этот показатель в годовом исчислении составляет 15,7%.

«Как только мы понизим ставку рефинансирования, вы сразу увидите, как заметно снизится инфляция», — пообещал турецкий президент.

6 июля Эрдоган отправил в отставку главу Банка Турции Мурата Четинкая. Как позже объяснил турецкий президент, руководитель ЦБ выступал не за снижение ставки рефинансирования, а, наоборот, за ее увеличение.

Кадровое решение президента вызвало дебаты в Турции касательно того, могут ли власти вмешиваться в работу регулятора. В комментарии агентству Reuters высокопоставленный турецкий экономист отметил, что увольнение Четинкая может подорвать восприятие ЦБ как независимого института.

В августе прошлого года курс турецкой лиры упал до исторического минимума по отношению к доллару на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном. В результате правительство приняло экстренные меры, позволившие стабилизировать курс и уменьшить инфляцию.