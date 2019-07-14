Посольство в Баку назвало имена пострадавших в ЧП у Дворца ханов россиян

Посольство в Баку назвало имена пострадавших в ЧП у Дворца ханов россиян

Посольство России в Азербайджане держит под контролем ситуацию с последствиями ЧП во Дворце шекинских ханов, в результате которого пострадали двое россиян. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

Ранее в воскресенье, 14 июля, в результате падения ветки 500-летнего дерева перед Дворцом шекинских ханов в городе Шеки пострадали 19 человек. Как уточняют в посольстве со ссылкой на данные Минздрава Азербайджана, среди них двое граждан России: Севиндж Солтанова (1940 г.р.) и Лачын Солтанова (2004 г.р.).

Четверо из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным 15 была оказана первая медпомощь. В ЧП пострадали также пятеро граждан Сирии, их состояние стабильное.