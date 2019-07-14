Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов

Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов

По сообщению Минздрава Азербайджана, четверо госпитализированы с ранениями средней степени тяжести, остальным оказана амбулаторная помощь. На людей упала ветка 500-летнего дерева

Фото: Gulustan/Wikipedia

В Азербайджане 19 человек пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева. Инцидент произошел на территории Дворца шекинских ханов в городе Шеки. Об этом сообщается в Facebook Министерства здравоохранения страны.

В связи с происшествием к врачам обратились 19 человек, четверо из них помещены в больницу в тяжелом состоянии, с травмами головы и конечностей, остальным была оказана амбулаторная медицинская помощь. Из Баку в Шеки для оказания необходимой помощи направлены специалисты. В состояние готовности приведен вертолет МЧС, уточнили в Минздраве.

В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное. Посольство России в Азербайджане держит под контролем ЧП во Дворце шекинских ханов, передает «РИА Новости». «Пока за помощью никто не обращался», — добавили в дипмиссии.

По данным МЧС Азербайджана, ЧП произошло в 12:00 по местном времени. Сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям, экологии и природным ресурсам и Генпрокуратуры были вызваны в Шеки для выяснения причин инцидента. Уточняется, что происшествие находится под особым контролем президента страны Ильхама Алиева.

Видео с места инцидента опубликовано в аккаунте местного издания Fan.az в соцсети Instagram. На записи видны обломки упавшей ветки дерева и лежащий на земле пострадавший.