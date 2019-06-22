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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях
Двухмоторный самолет King Air упал на севере острова Оаху, после чего загорелся. На борту были девять человек, все они погибли
Фото: JT Gray / Facebook

При падении двухмоторного самолета на Гавайях погибли девять человек, сообщает департамент транспорта штата в Twitter.

«С глубокой печалью департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что, предположительно, никто из них не выжил.

Катастрофа произошла недалеко от аэродрома Dillingham Airfield. По данным Hawaii News Now, самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего загорелся. Представитель департамента аварийных ситуаций Гонолулу подтвердила порталу, что все девять человек, находившиеся на борту, погибли. Начальник пожарной охраны Мануэль Невес сообщил порталу, что самолет был гражданским.

Вооруженные силы США передали аэропорт Dillingham Airfield в эксплуатацию департаменту транспорта Гавайских островов на 25 лет. Штат арендует 272 акра из 650, в его пользовании находится одна взлетно-посадочная полоса.

Самолеты King Air начали выпускать в 1963 году, в основном они используются для корпоративных перевозок.

Автор: Юлия Выродова
Теги: авиакатастрофа, Гавайи
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