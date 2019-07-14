Роспотребнадзор оценил качество воздуха в Красноярске на фоне пожаров

Роспотребнадзор оценил качество воздуха в Красноярске на фоне пожаров

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Красноярске из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Так, содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза, уточнили в службе.

По результатам исследований не зарегистрировано превышение норм по содержанию других вредных веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода.

По данным Роспотребнадзора, задымление воздуха в Красноярске произошло в результате лесных пожаров на территории края и Иркутской области.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщалось, что дым от природных пожаров принесло в административный центр региона ветром от очагов, находящихся за тысячи километров. Как пишет News Lab, в Красноярске ощущается запах гари, жители почувствовали также химический запах.