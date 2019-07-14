При падении дельталета в Тверской области погибли два человека

При падении дельталета в Тверской области погибли два человека

Два человека погибли в результате падения дельталета в Тверской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следователей, обломки дельталета нашли в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района. На борту находились двое жителей Подмосковья, в результате инцидента они погибли.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что двое мужчин на дельталете РА 0571 «Гольф» направлялись из деревни Владышино в село Горицы.

В декабре в Свердловской области упал мотодельтаплан «Апогей-16». В результате пилот погиб, пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами.