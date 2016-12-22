При крушении мотодельтаплана в Свердловской области погиб пилот
Общество, 09:42
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При крушении мотодельтаплана в Свердловской области погиб пилот
Мотодельтаплан «Апогей-16» упал в Свердловской области, в результате чего пилот погиб. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Twitter Следственного комитета.
Пассажир мотодельтаплана пострадал. Его доставили в больницу Нижнего Тагила с тяжелыми травмами. На месте происшествия работает группа следователей. Также назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.
В середине марта в Санкт-Петербурге при падении дельтаплана разбилась женщина, после чего изучением причин случившегося занялись следователи. Инцидент произошел, когда группа энтузиастов проводила тренировочные полеты на берегу Финского залива.