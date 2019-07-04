В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Землетрясение произошло в 196 км от Лос-Анджелеса, толчки ощущались и в Лас-Вегасе. Президент Дональд Трамп уже проинформирован о произошедшем. Как отмечают СМИ, это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1994 года

Фото: John Antczak / AP

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Геологическая служба США. Очаг землетрясение залегал на глубине 9 км.

CNN со ссылкой на чиновников уточняет, что после землетрясения произошли по меньшей мере четыре больших афтершока магнитудой от 3,5 до 4,7, а также десятки более мелких.

Эпицентр находился в 196 км от Лос-Анджелеса. По данным департамента полиции города, сообщений о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало.

В Twitter международного аэропорта Лос-Анджелес указывается, что инфраструктура в результате землетрясения не была повреждена, он работает в обычном режиме.

Пожарная часть калифорнийского округа Керн сообщила, что «реагирует примерно на 20 инцидентов» в городе Риджкрест, ведется эвакуация. Пожарная служба округа Сан-Бернардино передает, что после землетрясения поступали сообщения о незначительных трещинах в зданиях, поломках водопровода, падениях линий электропередачи и оползнях. О пострадавших в результате землетрясения в округе не сообщалось.