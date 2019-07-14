В Совфеде согласились с данной экс-главой СБУ оценкой украинской армии

В Совете Федерации согласились со словами бывшего главы СБУ Игоря Смешко, который ранее оценил масштаб российских военных учений в Крыму и усомнился в боеспособности украинской армии.

«Армия Украины действительно в плачевном состоянии, он сам это признает», — заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он добавил, что Россия не собирается нападать на Украину, и посоветовал Киеву обратить внимание на «нацистские батальоны». «[Смешко] глупые заявления делает, готовится к противостоянию с Россией… Пусть они внутри страны порядок наведут, с этими добровольческими нацистскими батальонами, которых они наплодили за это время, а не воюют на Донбассе. А Россия не собирается ни на кого нападать. Мы великая страна, мы влиятельная страна», — сказал сенатор.

По его словам, жители Крыма поддерживают проведение российских военных учений на полуострове. Цеков также отметил, что, по его мнению, маневры не связаны с международными учениями Sea Breeze на Украине, как ранее заявлял Смешко.

«На мой взгляд, в Крыму учения проходят постоянно, независимо от учений Sea Breeze, которые активизировались в последние пять лет. До этого [Sea Breeze] тоже проводились больше 20 лет, и крымчане всегда выступали против них», — высказался Цеков. Он добавил, что жители полуострова приветствуют «укрепление обороноспособности Крыма, особенно с учетом заявлений, которые зачастую звучат со стороны западных политиков и журналистов».