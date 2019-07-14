Welt сообщила о «точке невозврата» для Турции после закупки С-400

Приобретение Анкарой российских комплексов С-400 может означать, что Турция де-факто отказывается от поддержки союзников на Западе, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на военного эксперта Гарета Дженкинса. По его словам, происходящее может стать для турецкой стороны потенциальной «точкой невозврата».

Как пишет газета, закупка С-400 несет для Турции «огромные экономические и политические риски». Анкаре грозят санкции со стороны Вашингтона, НАТО и Евросоюза, эти меры могут «убить экономику» страны, говорится в статье. В частности, отмечает издание, Турция не сможет купить у США истребители F-35, в программе по созданию которых она активно участвовала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осознает риски, но «хочет договориться с Москвой», поскольку ее влияние на Ближнем Востоке выше, чем у США, НАТО и ЕС, утверждается в статье.

Кроме того, пишет Welt, в Турции существует версия, что «Эрдоган хочет защитить себя от американцев». Отмечается, что одна из установок С-400 будет размещена на авиабазе Акинчи недалеко от Анкары, в задачи которой входит защита воздушного пространства над столицей. Газета напоминает, что в 2016 году при попытке госпереворота в стране здание парламента в Анкаре подверглось нападению с воздуха.