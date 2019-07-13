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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
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В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило в 17:56 мск 13 июля. Горение происходит на масложировом перерабатывающем комплексе в поселке Белозерный.

Ранее сообщалось, что пожар на производстве сои около произошел на площади 400 кв. м, затем площадь пожара выросла до 600 кв. м. Возгорание ликвидируют 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. 

В пятницу, 12 июля, на четвертом этаже здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве произошел пожар. Загорелась бумажная продукция. Первоначальная площадь пожара составляла 10 кв. м. В результате никто не пострадал, людей из здания эвакуировали до прибытия пожарных. 

Теги: Пожар, Краснодар
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