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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд. Об этом пишет South China Morning Post.

«Компания не будет проводить процедуру с учетом нескольких факторов, включая текущие рыночные условия», — уточняется в заявлении Anheuser-Busch InBev. Точные причины отказа не называются.

По данным The Wall Street Journal, IPO азиатского подразделения корпорации на Гонконгской фондовой бирже могло стать крупнейшим в 2019 году. О планах проведения IPO сообщала 2 июля The Financial Times. Budweiser планировала выпустить 1,63 млрд акций в диапазоне от $5,13 до $6,02 за штуку. Тогда компания рассчитывала получить от инвесторов до $9,8 млрд.

Бельгийская Anheuser-Busch InBev — крупнейшая в мире пивоваренная компания, сейчас ей принадлежит более 500 брендов пива и их бесчисленные региональные вариации. Среди марок производства AB InBev — Budweiser, Corona и Stella Artois.

Теги: Budweiser, Anheuser-Busch InBev, пивоваренная компания
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