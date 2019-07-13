Ярош предложил «упаковать» приезжающих на Украину итальянцев

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины и лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош предложил арестовать и судить «десяток итальянцев», которые приезжают на Украину. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на заявление Яроша в Facebook.

«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. <…> Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014–2019 годов и будем долго судить», — написал Ярош. Затем, по его словам, «самый объективный» суд Украины вынесет им приговор о пожизненном заключении.

Заявления Яроша были сделаны после решения итальянского суда в отношении бойца добровольческого батальона Украины Виталия Маркива. Его приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

У Маркива украинское и итальянское гражданство. Его арестовали в 2017 году и содержали в тюрьме города Павия. Роккелли и российский правозащитник Андрей Миронов, который был его переводчиком, погибли во время гранатометного обстрела грузовика со знаком Красного креста.