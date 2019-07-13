В Роструде напомнили об условиях трудоустройства несовершеннолетних

Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а дети, достигшие 14 лет, могут быть привлечены для выполнения легкого труда с согласия родителей. Об этом говорится в сообщении Роструда, поступившем в РБК.

«Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья», — говорится в сообщении.

В случае если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

«Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун)», — отмечается в сообщении.

В Роструде также заявили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти и в дальнейшем каждый год до совершеннолетия проходить обязательный медицинский осмотр. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.