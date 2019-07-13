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В Роструде напомнили об условиях трудоустройства несовершеннолетних

Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а дети, достигшие 14 лет, могут быть привлечены для выполнения легкого труда с согласия родителей. Об этом говорится в сообщении Роструда, поступившем в РБК.

«Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья», — говорится в сообщении.

В случае если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

«Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун)», — отмечается в сообщении.

В Роструде также заявили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти и в дальнейшем каждый год до совершеннолетия проходить обязательный медицинский осмотр. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.

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В то же время несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать им испытательный срок.

«Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию. Например, работа в игорном бизнесе и ночных клубах», — заявили в Роструде.

Работодатель также должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно сокращаться не менее чем вдвое.
При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены для детей от 14 до 16 лет сокращается до 2,5 часа, от 16 до 18 лет — до 4 часов.

Теги: Роструд, труд несовершеннолетних, новости РБК
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