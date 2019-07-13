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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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СК завел уголовное дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

По факту инцидента в Якутии, где был застрелен сотрудник Росгвардии, заведено уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Общество
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

12 июля в городе Среднеколымске женщина из-за семейного скандала вызвала сотрудников правоохранительных органов. Ее муж открыл огонь по прибывшей на место служебной машине, где находились помощник оперативного дежурного ОМВД России и старший сотрудник Росгвардии. В результате последний погиб на месте, а находившийся за рулем полицейский получил ранения. СК уточняет, что нападавший стрелял из карабина «Тигр», после нападения он совершил суицид. Раненый сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.

Теги: Уголовное дело, Якутия
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