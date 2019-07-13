СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По предварительным данным следователей, 12 июля автомобиль УАЗ-31512, в котором находились 12 человек (5 взрослых и 7 детей), выехал из населенного пункта Суг-Аксы и начал переправляться через реку Шуй. Во время пересечения у машины сломался двигатель, и ее начало уносить течением. Из автомобиля выбрались двое мужчин и женщина и попытались удержать УАЗ, однако машину опрокинуло, и салон заполнился водой.

В результате погибли девять находившихся в автомобиле, выжили двое выбравшихся наружу мужчин. Женщину, которая выбралась вместе с ними, унесло течением, ее ищут.

В сообщении отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК. Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В Туве 12-13 июля объявлен траур.