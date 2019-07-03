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Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Минска

Минобороны к 75-летию освобождения Минска от гитлеровских войск рассекретило исторические документы, которые раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме советских солдат и офицеров. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии ранее определенных сроков», — говорится в сообщении.

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Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

В документах, в частности, раскрываются детали проведения уникальной артиллерийской подготовки и массированных авиационных ударов по ключевым укрепленным районам и позициям войск противника.

Среди документов есть и боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерала Александра Покровского, адресованное главе Генштаба Красной Армии Александру Василевскому. В нем Покровский сообщил об освобождении Минска, а также детально описал ход операции.

Теги: Минобороны, секретные документы
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