В пермском отделении «Единой России» прошли обыски

Секретарь пермского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев сообщил о выемке документов в региональном отделении. Об этом он сказал ТАСС.

«Была выемка документов. Пока больше ничего прокомментировать не могу», — сказал он.

Григорьев добавил в комментарии порталу 59.RU, что обыски прошли в приемной. Он отметил, что в настоящее время отделение партии работает в штатном режиме.

Накануне URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило об обысках в отделении «Единой России» в Перми. По его словам, правоохранительные органы выгнали сотрудников из кабинетов и изъяли документы и жесткие диски.