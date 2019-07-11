СК назвал причину обысков в Доме правительства Якутии

Обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова проводятся по факту фиктивной приемки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отмечается, что в 2018–2019 годах сотрудники ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)» осуществили приемку работ одной из фирм, зная, что часть работ не выполнялась. По данным следствия, сумма ущерба составляет более 4 млн руб.

В связи с этим следственные мероприятия прошли в зданиях правительства и министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) ранее сообщила, что обыски связаны с делом экс-заместителя начальника отдела эксплуатации ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)», обвиняемого в получении взятки в 3 млн руб.