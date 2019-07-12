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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Адвокат заявил об отказе полиции от дела против автора «Сталингулаг»

Полиция Махачкалы не стала возбуждать уголовное дело в отношении автора Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова после проверки, касавшейся звонков о минировании, которые предположительно поступали с телефона его родителей. Об этом сообщил РБК адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов.

«В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления на основании ч. 1 подп. 1 ст. 24 УПК РФ», — сообщил Шарапов.

В интервью Би-би-си, опубликованном в мае, Горбунов рассказывал, что к его родителям, которые живут в Махачкале, приходили сотрудники правоохранительных органов. По его словам, полиция заявила, что с их телефона поступил звонок о минировании объектов в Москве, поэтому проводится проверка.

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В начале июня Горбунов сообщил, что на этом история не закончилась. «На адрес моих родителей в Махачкале пришло письмо от ГУ МВД России по Москве. Там сообщается, что по факту обращения Александра Горбунова, проведена проверка и материалы аж на четырнадцати листах переданы в центр по борьбе с экстремизмом Москвы. Но я никогда не писал и не обращался ни в какие органы», — написал он в Telegram.

По словам адвоката «Агоры», к которому Горбунов обратился, детали этой истории пока неизвестны. «Все известно только со слов оперативника о том, что был какой-то звонок. Может там не звонок был, может что-то другое. Мы продолжаем пока выяснять эту историю», — добавил Шарапов.

В пресс-службе МВД Дагестана РБК сообщили, что уголовное дело в отношении Александра Горбунова в республике не возбуждали.

«МВД по Республике Дагестан не отказывало в возбуждении уголовного дела против Александра Горубнова, потому что у нас в республике не возбуждалось никакого уголовного дела в отношении него», — заявили в ведомстве.

Теги: Уголовное дело, Махачкала
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