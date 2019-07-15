КПРФ предложит Мосгордуме согласовывать заместителей Собянина

Московские коммунисты во главе с советником председателя КПРФ Вадимом Куминым и главой фракции в Мосгордуме Леонидом Зюгановым подготовили законопроект о расширении полномочий столичного парламента. У РБК есть копия документа, который Компартия внесет в городскую думу осенью, сразу после выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Столичный парламент обладает наименьшими полномочиями по сравнению со многими другими заксобраниями, считают коммунисты. «Нигде нет такого бесправного парламента, как в Москве», — заявил РБК Кумин. В каждом втором регионе губернатор согласовывает с заксобранием структуру правительства или своих заместителей, в то время как в столице вице-мэры назначаются главой города самостоятельно, пояснил он.

Коммунисты предложили, чтобы Мосгордума напрямую влияла на систему исполнительных органов власти и структуру мэрии, согласовывала кандидатуры заместителей мэра и руководителей департаментов финансов и городского имущества.

Среди других идей — оговорить в законе о парламентском контроле статус официального запроса депутата, парламентских слушаний и расследований. КПРФ также предлагает серьезно расширить влияние думы на городскую экономику: рассматривать и утверждать городской бюджет, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, программы социально-экономического развития, дать контроль над заключением крупных займов, сделок с городским имуществом, государственными ценными бумагами, порядком межбюджетных трансфертов, списком объектов культурного наследия.

Коммунисты предлагают дать Мосгордуме возможность утверждать генплан столицы и требуют расширить влияние городского парламента на государственные бюджетные учреждения (ГБУ). «За последние пять лет к столичным ГБУ накопилось огромное количество вопросов. Они, мягко говоря, непрозрачны, — заявил Леонид Зюганов. — Некачественная работа, слабая квалификация сотрудников. Один скандал вокруг журналистского расследования про ГБУ «Ритуал» чего стоит». На сегодня максимум того, что может сделать московский депутат, — направить запрос и обратить внимание профильного вице-мэра на проблему, добавил Зюганов-младший.