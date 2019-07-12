Путин заявил Аббасу о готовности содействовать в переговорах с Израилем

Путин заявил Аббасу о готовности содействовать в переговорах с Израилем

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил проблему урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подтвердил готовность России продвигать мирный процесс, включая возобновление прямых переговоров Палестины и Израиля для принятия взаимоприемлемых решений. Аббас, в свою очередь, поблагодарил его за содействие межпалестинскому примирению.

Лидеры также затронули актуальные темы двустороннего сотрудничества, в частности, наращивание гуманитарных связей. Также они условивились о продолжении контактов.

В феврале прошлого года Аббас отмечал, что считает Россию ключевым игроком в решении палестино-израильского конфликта. По его словам, у страны есть необходимый для этого авторитет и связи.