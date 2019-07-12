В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

В международном аэропорту Краснодара полицейские задержали пассажира за нецензурную брань и оскорбление сотрудников авиабезопасности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как уточняет источник ТАСС в экстренных службах региона, речь идет об актере Тимуре Ефремове. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил представитель аэропорта.

В пресс-службе аэропорта РБК рассказали, что инцидент произошел в ночь на 12 июля. «Один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок», — рассказали там. Позднее мужчину доставили в отделение полиции.

Сам актер заявил РБК, что сотрудники аэропорта заподозрили, что у него при себе опасный предмет. «Со мной все в порядке, я на свободе, все хорошо», — сказал актер Тимур Ефременков РБК.

Адвокат Ефременкова Александр Бенхин сообщил ТАСС, что актеру вменяют мелкое хулиганство, меру пресечения ему изберут позднее 12 июля. В краснодарском линейном управлении МВД на транспорте заявили агентству, что уточняют информацию.