WPP объявила о продаже доли в Kantar инвесткомпании Bain Capital

WPP объявила о продаже доли в Kantar инвесткомпании Bain Capital

Британский коммуникационный холдинг WPP объявил о продаже 60% акций исследовательского подразделения Kantar частной инвестиционной компании Bain Capital. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Лондонской биржи. Сделка оценивается в $4 млрд.

WPP заявил, что 60% прибыли пойдут на сокращение долга, при этом акционерам будет возвращено примерно $1,2 млрд.

Компания подтвердила, что вела переговоры с Bain Capital, 1 июля, но тогда отмечалось, что на тот момент «не было уверенности», что они приведут к сделке.

Исполнительный директор WPP Марк Рид говорил о намерении сохранить 25−40% акций компании.

После объявления о сделке акции WPP выросли на 0,5% на открытии торгов в Лондоне, отмечает Bloomberg.