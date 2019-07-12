Топ-менеджера Северо-Кавказской железной дороги заподозрили во взятке

Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Южное управление на транспорте Следственного комитета.

В отношении топ-менеджера заведено уголовное дело, в его доме и служебном кабинете прошли обыски.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с заместителем начальника управления по оперативной работе Кавказского района получил взятку в размере 1,5 млн руб. от представителя неуказанной коммерческой организации, пообещав в обмен беспрепятственно обеспечить продвижение принадлежащих ей составов поездов.

Имя задержанного в сообщении СК не указано. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РЖД, речь идет о первом замглавы СКЖД Алексее Черняеве, он уволен из компании 1 июля.