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Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
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Топ-менеджера Северо-Кавказской железной дороги заподозрили во взятке

Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Южное управление на транспорте Следственного комитета.

В отношении топ-менеджера заведено уголовное дело, в его доме и служебном кабинете прошли обыски.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с заместителем начальника управления по оперативной работе Кавказского района получил взятку в размере 1,5 млн руб. от представителя неуказанной коммерческой организации, пообещав в обмен беспрепятственно обеспечить продвижение принадлежащих ей составов поездов.

Имя задержанного в сообщении СК не указано. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РЖД, речь идет о первом замглавы СКЖД Алексее Черняеве, он уволен из компании 1 июля.

Теги: СКЖД, взятка, уголовное дело
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