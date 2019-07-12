Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

На второй строчке — рак молочной железы (70,3 тыс. заболевших), на третьей — рак трахеи, бронхов и легких (55,7 тыс.). Опухоль предстательной железы зарегистрирована в 41,5 тыс. случаев, ободочной кишки — 40,1 тыс.

Реже всего медики диагностировали рак кости и суставных хрящей (1,3 тыс. случаев), рак губы (2,2 тыс.), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тыс.), а также рак глотки (5,6 тыс.) и рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тыс.).

Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев заболевания (без учета посмертной постановки диагноза), добавили в ведомстве.