Число госпитализированных из интерната в Хабаровском крае выросло до 21

Число госпитализированных из интерната в Хабаровском крае выросло до 21

Число госпитализированных после отравления в психоневрологическом интернате Хабаровского края увеличилось до 21 человека. Об этом ТАСС сообщили в Амурской центральной районной больнице, куда привезли пациентов интерната.

Там отметили, что большинство госпитализированных идет на поправку.

В Эльбанском психоневрологическом интернате острой кишечной инфекцией заразились более 200 человек, изначально сообщалось о госпитализации 19 из них. Как отмечал Роспотребнадзор, при обследовании пищеблока интерната сотрудники регионального управления ведомства обнаружили многочисленные нарушения. В частности, они касались обработки яиц, условий хранения продуктов и отсутствия технологических карт на блюда. Кухонный инвентарь также требует замены.