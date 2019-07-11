Глобальный сбой произошел в работе Twitter

Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Большинство (91%) испытывает трудности с доступом к сайту. Поломка была зафиксирована в 21:54 мск. Больше всего жалоб на проблемы поступает от жителей Великобритании, Италии, Испании, США и Японии.

В Twitter сообщили, что выясняют причины случившегося, отмечает Reuters.

10 июля произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте». В частности, некорректно отображались фотографии (81% жалоб), часть пользователей испытывали сложности с отправкой сообщений (14%), также трудности наблюдались при входе в аккаунт (3%). Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода и других городов России. Позднее во «ВКонтакте» заявили об устранении бага.



