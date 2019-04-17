Медведев рассказал о предложении снизить ставку НДС для фруктов и ягод

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства России перед Госдумой рассказал о вариантах поддержки российских производителей фруктов и ягод, которые сейчас прорабатываются кабмином. Прямая трансляция выступления доступна на YouTube.

«Ягоды, фрукты у нас исторически оказались в другой ставке НДС, что, наверное, было объяснимо в 1990-е годы, но трудно объяснимо сейчас», — отметил Медведев. «В настоящий момент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи», — добавил он.

Первый вариант — субсидирование российских производителей фруктов и ягод «для того, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы», сказал глава кабмина. Другой вариант предусматривает снижение ставки НДС на ягоды и фрукты до 10%.

«Второй вариант, конечно, хорош, но около 40% яблок поставляется из-за границы», — отметил Медведев. По его словам, такая ставка частично станет поддержкой и для тех, кто поставляет фрукты и ягоды из-за границы. «Мы хотим эту задачу решить не в текущем году один раз, а решить ее навсегда», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев рассказал, что дискуссия о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20 до 10% идет с финансовым блоком правительства. «Уверен, что председатель правительства [Дмитрий Медведев] примет окончательное решение. Считаю это правильным, поскольку это витаминная продукция, которую потребляют и дети», — сказал Гордеев «Парламентской газете» в начале марта.