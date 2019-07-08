Полицейских из КБР обвинили в покровительстве сбытчикам паленого алкоголя

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике, говорится в сообщении на сайте СК.
Большинство обвиняемых заключили под стражу, а одного объявили в международный розыск.
По версии СКР, в 2017-2018 годы эти сотрудники полиции получили взяток минимум на 42 млн руб. от перевозчиков паленого алкоголя — в обмен на деньги сотрудники республиканского МВД не останавливали для проверки их фуры.
В группировку входили руководящий состав, действующие и бывшие офицеры УГИБДД, а также сотрудники нескольким отделов полиции. Руководил преступным сообществом заместитель начальника республиканского управления ГИБДД, полагают в СК.