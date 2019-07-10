ФСБ провела обыски в доме правительства Якутии

Интерес у следователей вызвал первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников

Фото: ФСБ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в доме правительства Якутии. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы, они пришли в кабинет первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова.

Издание News.Ykt утверждает, что помимо сотрудников ФСБ в кабинет Колодезникова пришли также представители Следственного комитета. Была произведена выемка документов.

Причина следственных действий официально не называется. Собеседник «РИА Новостей» сообщил, что обыски связаны с деятельностью управления автомобильных дорог Якутии, к которому вопросы возникали еще в мае.

Уроженец Якутии Колодезников стал первым заместителем главы республиканского правительства в октябре прошлого года. Он курирует вопросы энергетики, развития ЖКХ, транспортного комплекса.

В 2011-2016 годах Колодезников руководил министерством ЖКХ и энергетики Якутии.