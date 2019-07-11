Суд повторно отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

Рязанский областной суд окончательно отказал осужденному за организацию убийства журналистки Анны Политковской экс-сотруднику МВД России Дмитрию Павлюченкову в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель суда Марьям Мансурова.
По словам Мансуровой, суд оставил без изменений постановление Московского районного суда об отказе в УДО и не удовлетворил апелляционные жалобы.
Консультант суда Анна Кремнева уточнила агентству, что теперь адвокат Павлюченкова имеет право подать кассационную жалобу в президиум инстанции.
Ранее, в начале мая, суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного об УДО.
Павлюченков направил ходатайство об УДО в феврале этого года. Отмечалось, что он может претендовать на досрочное освобождение, так как уже провел в заключении две трети назначенного срока.