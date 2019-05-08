Суд отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

Московский районный суд Рязани принял решение не освобождать досрочно из колонии экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Об этом РБК сообщила помощник председателя суда Виктория Шаблова.

«Отказано в удовлетворении ходатайства осужденного. То есть он продолжает отбывать наказание», — уточнила она.

Павлюченков направил ходатайство об условно-досрочном освобождении в феврале. Претендовать на УДО он может, так как с учетом содержания в СИЗО уже провел в заключении более двух третей (7,5 года) назначенного судом срока.

Журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Убийца расстрелял ее, когда женщина зашла в лифт. Основной причиной случившегося следователи считают ее профессиональную деятельность.

В октябре 2011 года обвинения в убийстве Политковской было предъявлено Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии СКР, Дмитрий Павлюченков по заказу Гайтукаева вел слежку за Политковской, за что получил вознаграждение в $150 тыс. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Гайтукаев, которого следствие сочло организатором убийства, получил пожизненный приговор, он умер в колонии в июне 2017 года.