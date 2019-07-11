В России начали разрабатывать оборудование для сетей связи 5G

В России начали разрабатывать оборудование для сетей связи 5G

Концерн «Созвездие», входящий в «Ростех», начал разрабатывать оборудование для мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор концерна Алексей Бочаров.

«Речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам [консорциума] 3GPP и будут совместимы с решениями других вендоров», — подчеркнул он.

По словам Бочарова, разработчики намерены оказывать поддержку операторам на всех этапах, в том числе по модернизации оборудования.

Накануне, 10 июля, «Ростех», «Ростелеком» и правительство заключили трехстороннее соглашение, подразумевающее в том числе развитие нового поколения беспроводной сети 5G на территории России. Отмечалось, что госкорпорации будут разрабатывать «дорожную карту» по развитию технологий связи пятого поколения и рынка отечественного оборудования.



