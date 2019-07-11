СМИ сообщили о гибели двух россиян из-за шторма в Греции

В результате шторма и дождей на севере Греции погибли шесть человек, включая двоих россиян, сообщает Reuters со ссылкой на власти. Об этом также пишет Ta nea.

По данным агентства, на полуострове Халкидики погибли двое чехов, ветер перевернул их фургон. В результате обрушения крыши ресторана скончались гражданка Румынии и восьмилетний ребенок. Мужчина и мальчик из России погибли из-за падения дерева рядом с отелем в городе Потидеа.

В медицинском центре сообщили, что оказывают помощь 60-70 пострадавшим.

Спасатели эвакуировали из зданий и автомобилей около 30 человек. Сотрудники экстренных служб обследуют магазины, где могут быть заблокированы люди. В нескольких районах деревья упали на дороги, в результате чего движение было парализовано.