Парижский суд приостановил эвтаназию парализованного француза

Парижский апелляционный суд постановил возобновить лечение Венсана Ламберта, уже более 10 лет находящегося в вегетативном состоянии, сообщает Franceinfo. Ранее врачи больницы в Реймсе перестали поддерживать больного, отключив его от питания и введя седативный препарат.

В суд обратились родители мужчины. Инстанция постановила поддерживать больного, пока комитет ООН по правам инвалидов не примет решение по делу Ламберта.

В январе суд Шалон-ан-Шампани утвердил прекращение медпомощи, Госсовет подтвердил решение в апреле. Высший административный суд Франции и ЕСПЧ пришли к выводу, что уход и лечение Ламберта являются «необоснованным упрямством». Инстанции сослались на закон от 2016 года, согласно которому поддержание больного может быть остановлено, если оно не оказывает никакого эффекта, кроме «искусственного поддержания жизни».

Ламберт полностью потерял возможность двигаться и общаться в 2008 году, когда попал в ДТП. Юридические разбирательства между близкими Ламберта — его женой с одной стороны и родителей с другой — продолжаются несколько лет. Его супруга Рейчел выступает за прекращение искусственного поддержания его жизни, а родители отказываются отключить сына от аппаратов.