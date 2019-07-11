Эксперты назвали безвредную для здоровья дозу шоколада

Каждый день без вреда для здоровья можно есть около половины плитки (50 граммов) темного шоколада с содержанием какао не менее 50%. Об этом «РИА Новости» сообщил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. По его словам, эту норму можно увеличить, если человек занимается спортом или тяжелым физическим трудом.

При этом эксперт отметил, что употреблять шоколад лучше в первой половине дня, поскольку это калорийный продукт, содержащий сахар. Помимо этого, в составе шоколада есть алкалоиды, которые обладают возбуждающим действием и мешают заснуть.

Буеверов также добавил, что шоколад дает запасы энергии и повышает настроение.

Темный и молочный шоколад примерно равны с точки зрения энергетической ценности и калорийности, рассказала агентству врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова. Однако она согласна с точкой зрения, согласно которой темный шоколад полезнее для здоровья.