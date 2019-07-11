Эксперты назвали безвредную для здоровья дозу шоколада

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,01 -0,18 EUR Бирж. 71,02 -0,06 Brent 67,40 +1,61% USD Нал. 63,48 62,66 EUR Нал. 71,54 70,66 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1272 +0,0021 BTC/USD Бирж. 11 479,19 -620,81 IMOEX 2 809,37 -0,47% RTSI 1 404,44 -0,23% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Роснефть ₽624 (+47,9%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Роснефть ₽624 (+47,9%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 10 июл, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 10 июл, 13:26
«Роскосмос» признал проблемы с готовящейся к запуску ракетой на Байконуре Технологии и медиа, 11:11 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 11:05 Статус офлайн: куда компании уходят из соцсетей Pro, 11:05 К замглавы ПФР пришли следователи Общество, 11:00 «Шериф» потерпел крупное домашнее поражение в квалификации Лиги чемпионов Спорт, 10:56 Москва заявила о тревожной ситуации из-за инцидента с британским танкером Политика, 10:54 В Тегеране пригрозили Европе нефтью по $200 Политика, 10:48 7 вещей, которые опасно делать в самолете Спецпроект РБК PINK, 10:41 После скандала с публикацией данных сменился глава отдела Росстата Политика, 10:41 OMV предупредила о росте цен на газ в Европе без «Северного потока-2» Бизнес, 10:38 Эксперты назвали безвредную для здоровья дозу шоколада Общество, 10:36 Как инвестировать во время санкций и торговых войн РБК и Сбербанк Первый, 10:35 В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом Общество, 10:28 Президент Боливии Моралес прилетел в Москву для встречи с Путиным Политика, 10:22
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Эксперты назвали безвредную для здоровья дозу шоколада

Каждый день без вреда для здоровья можно есть около половины плитки (50 граммов) темного шоколада с содержанием какао не менее 50%. Об этом «РИА Новости» сообщил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. По его словам, эту норму можно увеличить, если человек занимается спортом или тяжелым физическим трудом.

При этом эксперт отметил, что употреблять шоколад лучше в первой половине дня, поскольку это калорийный продукт, содержащий сахар. Помимо этого, в составе шоколада есть алкалоиды, которые обладают возбуждающим действием и мешают заснуть.

Буеверов также добавил, что шоколад дает запасы энергии и повышает настроение.

Темный и молочный шоколад примерно равны с точки зрения энергетической ценности и калорийности, рассказала агентству врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова. Однако она согласна с точкой зрения, согласно которой темный шоколад полезнее для здоровья.

Общество
В Саранске мужчина похитил 18 т шоколада для уплаты долгов

Яндекс. Директ

Отказаться от шоколада, по словам врачей, следует людям с заболеванием поджелудочной железы. Чрезмерное употребление продукта приводит к набору массы тела и повышению риска нарушения углеводного обмена. Кроме того, из-за шоколада может образоваться кариес и возникнуть дискомфорт в желудке, предупредили эксперты.

Теги: эксперты, шоколад
Материалы по теме
Американские ученые назвали укрепление мышц лучшим способом похудения
Общество
Трампу и Ким Чен Ыну на ужине подали «Шоколадную лаву» и пунш из хурмы
Политика
В Саранске мужчина похитил 18 т шоколада для уплаты долгов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter