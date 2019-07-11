При пожаре в частном доме под Новосибирском погибли трое детей

При пожаре в частном доме под Новосибирском погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в селе Целинное Коченевского района в Новосибирской области, сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание в частном одноэтажном доме произошло в ночь на 11 июля. К моменту прибытия пожарных огонь охватил половину здания и пристройку к нему. Общая площадь пожара составила 90 кв. м, огонь уничтожил веранду и повредил одну из квартир.

Спасатели нашли тела трех детей 2003, 2013 и 2014 годов рождения. Кроме того, пострадала 61-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами.

По предварительным данным ведомства, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.