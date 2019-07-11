Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Глава города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение. Отмечается, что в Москве пройдут спортивные и интеллектуальные соревнования, мастер-классы, уличные спектакли и концерты, а также будет фейерверк.

В 2018 году День города в Москве прошел 8 и 9 сентября. В его праздновании приняли участие около 5 млн человек. РБК писал, что власти столицы потратили на его проведение 457,2 млн руб, из которых более 100 млн потратили на разгон облаков. При этом в 2017 году на празднование Дня города столичные власти потратили 742 млн руб.

В конце апреля РБК выяснил, что объявлены госзакупки на проведение Дня Победы на сумму 452 млн руб. При этом на разгон облаков власти планировали потратить 410,5 млн руб. В 2018 году власти столицы потратили на проведение праздника 615 млн руб.