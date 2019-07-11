Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на расчетные орбиты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1В» в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России», — говорится в сообщении. Старт ракеты и выведение спутников на орбиту прошли в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ракета-носитель с четырьмя спутниками была запущена с Плесецка накануне в 20:14 мск. После этого ее взяли на сопровождение наземные средства ВКС. Разгонный блок «Волга» отсоединился от ракеты в 20:22 мск.