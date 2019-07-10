Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.

«Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя, как какой-то гопник», — заявил Годунок. Чиновник отметил, что Зеленскому стоит прислушиваться к нему, так как «он же и есть власть».

По мнению Годунка, президент прочитал о нем в интернете «какую-то дурь». «Никакого разбоя не было, я госслужащий», — заключил он.

В среду, 10 июля, Зеленский проводил в Борисполе совещание, во время которого у него произошел конфликт с Годунком из-за состояния местной больницы. В ходе разговора на повышенных тонах Зеленский зачитал со смартфона информацию о том, что Годунок ранее был судим за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений, и под аплодисменты попросил чиновника удалиться из зала: «Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты».