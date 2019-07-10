Зеленский назвал чиновника «разбойником» и выгнал с совещания

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конфликта на рабочем совещании в Борисполе назвал ранее осужденного за разбой секретаря горсовета Ярослава Годунка «разбойником», после чего выгнал его. Об этом сообщает украинский телеканал «112 Украина».

Как уточняет канал, на совещании поднимался вопрос о состоянии бориспольской больницы, которую посетил Зеленский. Он возмутился тем, что местные власти не могут решить существующие проблемы учреждения. В разговор на повышенных тонах вмешался секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, объяснив, что больницу у них «отжали», после чего началась перепалка между ним и главой государства.

В ходе конфликта Зеленский, заявил, что он «всегда просит найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит». После этого он прочитал в своем смартфоне информацию, что Годунок ранее был осужден по ч. 3 ст. 142 УК Украины за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений.

«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты!» — эмоционально заявил Зеленский.

В ответ на это Годунок напомнил украинскому лидеру предвыборный ролик, где Зеленский говорит о том, что все украинцы — президенты. «Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй», — заключил глава государства.