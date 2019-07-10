В Армении восстановили подачу электричества после сбоя

В Армении потребителям восстановили подачу электричества после сбоя на Ереванской и Разданской ТЭЦ. Об этом сообщает агентство «Новости Армении» со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктур.

«Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ подключены к сети. Восстановлено электроснабжение всех потребителей», — сообщили в ведомстве.

Перебои с электроснабжением начались в Армении днем 10 июля и затронули столицу страны Ереван. В Ереване было нарушено водоснабжение, не работали платежные терминалы, светофоры. Как сообщал портал NEWS.am, ереванское метро приостановило работу. При отключении электричества два вагона застряли в туннелях, после чего пассажиров пришлось эвакуировать.

«Газпром Армения» («дочка» «Газпрома»), которой принадлежит пятый блок Разданской ТЭЦ, сообщила РБК, что обеспечивает население газом в прежнем обычном режиме.