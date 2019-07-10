Власти Армении сообщили об аварии в энергосистеме всей страны

В энергетической системе Армении произошла авария, в некоторых районах может временно пропасть электричество. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на вице-премьера республики Тиграна Авиняна.
По его словам, на неопределенное время отключены Ереванская ТЭС и пятый блок Разданской ТЭС.
«По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 (18:00 мск. — РБК)», — отметил он.
Из-за аварии приостановлена работа Ереванского метрополитена, уточнил в своем Facebook пресс-секретарь мэрии столицы Армении Акоп Карапетян.
«На некоторых участках поезда остались в тоннелях. Затем электроснабжение было частично восстановлено, и поезда доехали до станций, откуда пассажиры были эвакуированы», — рассказал он, заверив, что ситуация находится под контролем.