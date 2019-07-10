СМИ сообщили об обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области

В Донбассе в районе южной окраины населенного пункта Гранитное противотанковый ракетный комплекс поразил грузовик КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил (ОСС).

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — говорится в заявлении.

Отмечается, что раненому оказали медицинскую помощь, его также эвакуировали в одну из больниц.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник, под обстрел попал один из автомобилей колонны, в котором находился председатель Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Издание сообщает, что он не пострадал. В пресс-центре штаба ООС, добавляет «Украинская правда», эту информацию не опровергли и не подтвердили.