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Посольство назвало «дикостью» отказ в визе в Британию дипломату из России

Невыдача визы представителю МИД России, который направлялся на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, «выглядит дико». Об этом говорится в сообщении посольства России в Британии.

В дипведомстве уточнили, что Лондон ранее сам пригласил российского делегата и аккредитовал его, однако в итоге «сорвал поездку». В посольстве добавили, что британцы могли «взять на вооружение» практику США, которые «славятся подобными эксцессами».

На конференцию по свободе СМИ также не пустили представителей RT и Sputnik. МИД Британии заявил, что отказал им в аккредитации, обвинив в распространении дезинформации. По данным российского посольства, RT сообщили, что на конференции нет мест. Кремль назвал это решение абсурдом.

Международная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom) проводится Великобританией совместно с Канадой 10–11 июля. Ожидается, что в ней примут участие чиновники, представители общественных организации и около 1 тыс. журналистов.

Теги: Посольство, визы, конференция
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